No existe ningún indicio que indique que el gobierno de Vizcarra manipula encuestas de opinión. Tampoco existen evidencias que hagan pensar que este gobierno tiene injerencia en las acciones y decisiones de la Fiscalía y el Poder Judicial. Lo mismo con los medios de comunicación. No se ha conocido prueba que nos haga sospechar que desde Palacio de Gobierno se dictan editoriales y portadas. Los que sostienen lo contrario, oh casualidad, son los que pertenecen a movimientos políticos que cuando les tocó ser gobierno sí manipularon encuestas, sí capturaron el sistema de justicia y sí compararon a la prensa. ¿O no fue así en los noventa?

Resulta que ese espíritu despótico se mantiene intacto con el pasar de los años. Es que los autoritarios están cortados por las mismas tijeras: aunque se vistan de seda, autoritarios se quedan. No les gustan los medios de comunicación y las encuestadoras que revelan una realidad que les es adversa, así que a lo largo de la historia han buscado o comprar sus voluntades o limitar su capacidad de acción para que no pregunten lo que les incomoda. En el fondo esto fue la ‘Ley Mulder’ (declarada inconstitucional) y eso es la anunciada investigación a las encuestadoras (incuestionablemente ridícula).

A eso sumemos el uso abusivo y agresivo que ha hecho del poder la mayoría legislativa desde el 28 de julio de 2016, la intolerancia que ese mismo grupo ha tenido contra el que piensa y opina distinto, y el esfuerzo sistemático que han desplegado por demoler cualquier contrapeso al poder que tienen únicamente gracias a la cifra repartidora. Pero, en vez dar un giro para salir de esta crisis, insisten en presentar a nuestro país como una dictadura, cuando el único autoritarismo de estos años ha salido del Palacio Legislativo manejado por Fuerza Popular.