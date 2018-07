Corrupción a gran escala y narcoestado

Los peruanos estamos indignados. No es para menos. La administración de justicia hace agua. Pero seamos honestos: esta crisis no apareció de un día para el otro, y lo sabemos.

Las conversaciones que venimos escuchando, en las que miembros del Consejo Nacional de Magistratura, fiscales y jueces intercambian “favorcitos” violando normas legales, éticas y morales son la evidencia de un proceso incubado durante décadas. No es una coincidencia que hayan sido descubiertas mientras una fiscal investigaba a la mafia del narcotraficante Gerson Gálvez Calle, alias ‘Caracol’. Más bien, una consecuencia.

Varios de los protagonistas se han convertido en personajes mediáticos (quién no recuerda al menos uno de los restaurantes que frecuentaba el juez César Hinostroza o no ha visto un videoclip del Doctor Rock, como se conoce al ex consejero del CNM Iván Noguera), payasos del mejor circo de Fiestas Patrias. Sin embargo, no perdamos de vista que también son los peones y alfiles. Los portadores de las billeteras llenas de billetes que fabrican los verdaderos mandamases de este tablero corrupto.

Narcotráfico, contrabando, minería ilegal, trata de personas… Blanqueo de dinero que se recicla y amasa en fortunas informales, escondido detrás de prósperos negocios de fachada: una cadena de restaurantes, una universidad, una importadora de autos y repuestos. Imperios que necesitan protección y ambicionan poder.

Antes compraban al secretario de juzgado. Ahora ya alcanza para el presidente de la corte, la campaña del candidato a presidente regional o congresista de la República. Una mafia enquistada en las bases mismas de nuestra frágil democracia. Lo bueno es que podemos hacer que caigan, si no todos, al menos otros peces más gordos.