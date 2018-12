Meses atrás, la Mesa Directiva había establecido que la última semana de representación de 2018 sería del 17 al 21 de diciembre, pero resulta que ahora será desde este lunes 10 al viernes 14 de diciembre. El asunto es que con ella termina la primera legislatura de la era Salaverry, así que ya no habrá tiempo para más comisiones ni plenos donde se vean asuntos encarpetados por semanas de semanas, como los que involucran al fiscal Chávarry y al congresista Donayre. Recién en marzo de 2019 se verían la acusación constitucional contra el primero y el levantamiento de inmunidad contra el segundo. Esta no puede ser una coincidencia. Es la más clara y burda dilatación que demuestra, una vez más, que este Congreso, aún liderado por el fujimorismo, no podría estar más de espaldas a la gente ni leer peor el momento histórico que atraviesa el país. Si hubiesen querido, hace rato hubieran visto ambos temas. Por razones como estas, la mayoría de peruanos rechaza la reelección congresal.

Algunos dentro de la Fiscalía de la Nación también van contra la corriente. En vez de apoyar al fiscal Domingo Pérez en lo que parece un trabajo titánico, le han hecho la vida imposible. Ahora le abren una investigación interna porque aparentemente “no mantuvo el orden jerárquico” y otra porque tuvo demoras en el caso Fujimori. ¡Las dos en menos de una semana! Cada nuevo capítulo de esta novela fiscal solo contribuye a pensar que desde dentro de la propia Fiscalía de la Nación hay alguien empecinado en sumarse a la estrategia teledirigida para desprestigiar al equipo encargado de las investigaciones más importantes de los últimos años en nuestro país.

*Se cumplió un año más de la partida de Julio Ramón Ribeyro. En su recuerdo, nunca olvido que “no somos más que un punto de vista, una mirada”.