-Entramos hoy en abril. Como en el poema de T. S. Eliott, mucho me temo que será “el mes más cruel”: países muy poblados como USA, Brasil y México probablemente pagarán cara su indiferencia hacia la plaga en estas cuatro semanas que vienen. USA es USA y ya se las arreglará, a pesar de Trump. Tienen dinero, iniciativa y civismo. Pero Brasil y México no. Basta mirar las imágenes apocalípticas de Guayaquil –cercano ejemplo admonitorio al que nuestros medios no le están haciendo mucho caso– para intuir lo que puede ser un apocalipsis latinoamericano, que tampoco nos será muy lejano si mucha gente sigue saliendo así alegremente en conos y provincias.

-Me dicen que la soberbia de Vizcarra está insoportable por tanta adulación. Y que no tiene nadie cerca (ni quiere) que le baje a tierra. Peligroso…

-Ni se han acabado de sentar y este Congreso ya comenzó con demagogias y divisiones. Felizmente su presidente Merino es un tipo bastante sensato y moderado. Le entrevisté varias veces y me dio esa impresión. Espero no equivocarme.

-¿Por qué se postergó el IR hasta solo empresas de S/21 millones? ¿Por qué esa desconfianza vizcarriana hacia la empresa grande? Oigan, esos paran la olla y es la única formalidad en el Perú.

-El columnista Rodrigo Salazar llora ayer por las cuitas actuales de sus millennials. ¡Hubieran vivido la mitad que lo de mi Generación X! Velasco y los cachacos, Sendero y MRTA, ‘stagflación’ 1973-1993, hiperinflaciones y fujishock, poquísimo empleo, pagas irrisorias, sin teléfonos, escasez perenne de TODO, productos malísimos de consumo, carros carísimos, todo cerrado al exterior, ausencia de crédito, Alan 1, FBT 2, dos Niños gigantes 83 y 98, megacrisis 1998, deterioro galopante de Lima, quiebras de 14 bancos... ¡Niños gemebundos! Todo lo han tenido MUCHO más fácil.