La ampliación de la cuarentena estaba cantada. Nadie al tanto de lo que ocurre en las devastadas Italia o España, o lo que está pasando en Ecuador, podría querer para el Perú un escenario similar, así que no es posible entender qué tipo de irresponsabilidad o egoísmo ha llevado a ciertos comentaristas opositores a demandar el levantamiento de las medidas. No olvidemos, además, que el número de casos oficiales no es el número real, pues el dato oficial solo registra a quienes han pasado por una prueba de descarte, que son una minoría de los casos reales. Por eso la estrategia del gobierno va por el camino correcto. Igual, hay que recordar lo extraordinaria que es esta situación y que todo cambia con los días, a veces de manera impredecible.

Según un informe de Apoyo Consultoría, que seguro el gobierno consideró también, si se incrementa el número de exámenes y la cuarentena se mantiene, podríamos comenzar a ver un mejor escenario recién 23 días después de iniciado el aislamiento. En Wuhan, esto no sucedió sino hasta casi dos meses después. Lo responsable es seguir en casa, como hacen cada vez más personas en esta parte del mundo.

En este contexto, de verdad que no se entiende las ganas de patinar sobre aceite de los que han comenzado con su análisis “costo-beneficio” entre salvar vidas y “salvar” la economía. ¿Cuánto les vale cada muerto?, ¿a cuánto están cotizando el difunto? Quienes están en este bando olvidan que la economía está para servir a las personas y no al revés.

La evaluación que tenemos que hacer, más bien, es cuánto más incrementar el bono de S/380 que permita a los que menos tienen sobrevivir a esta cuarentena. Los bancos también se tienen que mojar, ¿o acaso ahora todos van a tirarle la pelota al Estado? Juntos navegaremos mejor la tormenta.