La ciudadanía aplaude diariamente al personal de salud, policial y militar. Hay en este gesto un reconocimiento sincero a quienes cumplen una función patriótica con valor en el contexto de la pandemia. Para que los aplausos se mantengan, tengamos en cuenta nuestra historia.

Los estados de emergencia han sido fuente permanente de violación de derechos. No falta quien, valiéndose del poder reforzado que el Estado le confió, abusa. Así, los picos de tratos degradantes, violaciones y desapariciones del periodo de terrorismo ocurrieron bajo estados de emergencia generalizados (CVR). Las causas: mala formación, machismo, racismo, autoritarismo y falta de mecanismos de rendición de cuentas. Todos problemas estructurales de la República. Pero que resultan en faltas y delitos particularmente graves cuando los cometen uniformados en representación del Estado.

El país de los héroes Cnel. EP Juan Valer o Cnel. PNP (r) Fernando Muñoz no puede darse el lujo de olvidar que también engendró al ‘Comandante Camión’.

La emergencia exige nuestra mejor versión. La ciudadanía debe ser solidaria, acatar medidas y no exponerse. Policías y militares deben respetar derechos no restringidos (vida, integridad, libertad de expresión, etc.) y actuar sobre los restringidos con el protocolo, razonable y proporcionalmente (art. 200 de la Constitución). No hay valentía, honor, disciplina ni profesionalismo en un grupo de militares golpeando a un menor de edad enmarrocado. Tampoco les compete a ellos aplicar castigos. Si queremos evitar abusos mayores, las autoridades deben dar instrucciones claras, supervisar de cerca a los agentes y sancionar a quienes manchen el uniforme y erosionen la legitimidad estatal.

En definitiva, todos debemos recordar con nuestra mejor versión, Miguel Grau, que el único caudillo es la Constitución.

Mi solidaridad con los familiares y amigos del cabo Ronald Mamani, quien muriera cumpliendo su deber en Puno. Toca a la justicia penal actuar y al Estado atender a la familia.