–Se exagera mucho con la reacción de Vizcarra ante este virus, como si fuera Churchill (existen hasta memes que le presentan como Superman o al lado de Cristo…). ¿Ustedes no creen que Fujimori (padre), García y Nadine (o Humala) no hubieran actuado también así de drásticos y de comunicativos? ¿No estarían también perorando todo el rato en la TV? De Toledo y PPK tengo mis dudas, dada su pasividad y frivolidad, pero no de los antes mencionados. Como mucho, Fujimori (padre), García y Nadine (o Humala) habrían tardado un par de días más en declarar la cuarentena.

–Si se ha dispuesto que el expremier humalista y vizcarrista César Villanueva (73 años) cumpla prisión domiciliaria por el COVID-19, igual derecho tienen entonces Yoshiyama (75) y otros detenidos de más o menos la misma edad y por casos de Odebrecht. ¿Por qué en casos así, donde la justicia tiene dos varas para medir, el IDL y otras ONG de DD.HH. se quedan calladitas? Es un escándalo cómo tenemos una justicia con tan evidente sesgo político.

–Solo en Perú puedes ver a la titular de un Tribunal Constitucional sermoneando alegremente (¿algún estudio costo-beneficio?) sobre los sueldos públicos y enfrentándose luego a una de las máximas autoridades en el área económica, sector que ella desconoce absolutamente porque es ABOGADA y nunca ha tenido que ver algo con la ciencia económica. Tampoco Ledesma –al igual que Eloy, Miranda y Ramos– daba la talla profesional como para estar en un TC, pero Humala les colocó allí y la caviarada les protege. Hasta el golpe de Estado vizcarrista –con Del Solar de vergonzoso ariete– tuvimos para que no les reemplacen (negarlo o justificarlo como quieran, pero eso fue lo que básicamente ocurrió. ¿Y cómo esta misma mayoría beneficiada en el TC no iba a apoyar eso?).