Hace algunos meses, con algo de extraña soberbia, muchos opinaban que en el Perú no podía darse el desborde social que se veía en Chile, donde cientos de miles de personas invadían las calles a protestar por la desigualdad y la falta de servicios públicos. Una de las reacciones era de sorpresa: en Chile es evidente que el sistema de transporte público funciona más o menos un millón de veces mejor que el peruano; que la seguridad en las calles es mayor (y que al “carabinero” se le respeta); que existe un sistema de salud más eficiente y, en general, que medimos nuestra brecha de infraestructura con relación a lo que nos falta para llegar a los niveles de ese país.

¿Cuál era entonces una de las explicaciones respecto a nuestra falta de reacción? La Informalidad. Así, con mayúscula: por un lado, no pagar impuestos debería inhibir a la gente de exigir servicios a los que no contribuye (aunque debo confesar que nunca he percibido una actitud tan discreta) y, en el otro extremo, está el hecho de que, sin seguro de desempleo ni subsidios o servicios estatales de calidad, en el Perú, el que no trabaja, no come, ni tiene donde vivir ni cómo adquirir medicamentos.

Esta misma Informalidad (insisto en la mayúscula), es hoy idéntica, pero tenemos que verla con otra perspectiva: la cuarentena ha sido abandonada, no tanto por irresponsabilidad como por necesidad. Al igual que con las huelgas: quien no trabaja, no come.

Personas mucho mejor preparadas que yo opinan a favor o en contra de mantener la cuarentena. Por un lado, pienso que una sola vida cercana vale mucho más que un punto completo del PBI. Por otro lado, tampoco es claro que esos puntos sacrificados estén salvando vidas…