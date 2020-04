La discusión entre salvar vidas o salvar la economía es una falsa dicotomía. Concentrarse en salir de la recesión sin considerar el costo humano es una discusión que ni debería tener lugar en la mesa, no solo porque la economía está para atender a las personas y no al revés, sino que una depende de la otra: la mejor manera de mantener viva la economía es salvando vidas. Cualquier medida para frenar las muertes por el virus tendrá un beneficio económico en comparación con no hacerlo.

Un artículo publicado en la prestigiosa revista MIT Technology Review el último miércoles afirma que, contrariamente a lo que se podría creer, ampliar la cuarentena puede ser la forma más rápida de volver a poner nuestra economía en marcha. La única opción real en este contexto es ponernos en pausa, evitar el contacto humano y sostenernos con la acción estatal.

Si no lo hacemos, y decidimos que todo siga igual y que cientos de miles enfermen y un número similar muera, la economía sufrirá aún más. No solo porque igual la gente va a tener dificultad para producir, sino porque el miedo es un mal aliado para la economía: serán pocos los que se animen a consumir en restaurantes, ir a espectáculos, subir a aviones o ir a cualquier lugar que signifique un riesgo. Mientras más tiempo el miedo y el virus estén entre nosotros, más caro será salir de la recesión. De hecho, tanto en la pandemia de 1918 y el SARS de 2015, las ciudades que aplicaron restricciones más rápido y durante más tiempo tuvieron resultados económicos mucho mejores en el año siguiente al brote.

Abandonar la cuarentena antes de tiempo provocaría un daño humano y económico mayor. Por eso es que extenderla es, aunque difícil, lo lógico e inevitable. Lo que estamos viviendo es terriblemente extraordinario.