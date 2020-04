-No entiendo por qué el MEF ha estropeado el plan del BCR al no poner la garantía del tesoro público al 100% para esa línea de alivio financiero a fin de que no quiebren las empresas. Estamos con la casa ardiendo y lo que va a ocasionar eso es que los bancos o no presten o se demoren o cobren más cara la tasa. ¿El MEF trabaja para los bancos o para la población? Tampoco entiendo para qué han metido a Cofide y que encima este ente perciba 0.5%. En Chile la tasa será CERO. Si aquí los bancos pretenden cobrar unas tan caras en estas líneas de emergencia, lo que van a lograr es un odio universal, además de que no habrá más remedio que controlar la tasa de interés.

-Hace tiempo que estoy convencido de que para ser rojo no se puede ser inteligente. Y este reciente tuit de Verónika Mendoza no hizo más que reforzar esa convicción: “30 mil millones es el monto que el gobierno va a inyectar a los bancos (5.50 pm. 13/4/20)”. Y en otro tuit anterior sostiene que con ese dinero “se salva a los bancos”. ¡Esta genio confunde papas con camotes! Ese dinero del BCR no va al patrimonio de los bancos, sino que es para líneas de crédito de emergencia que A TRAVÉS de los bancos se van a colocar en las empresas para que tengan caja, no quiebren y puedan pagar obligaciones (salarios, entre estas). Los bancos no se quedan con esta plata. ¿Qué parte no entendió? ¿Escribió esto por ignorante o, peor aún, para hacer demagogia? Y esta iletrada o demagoga quedó tercera en 2016…

-Al entrevistador Jonathan Castro de EC habría que explicarle despacito que nunca vas a tener una salud pública eficiente si malgastas tus escasos recursos estatales en millonadas inútiles como Panamericanos, refinería de Talara, Gasoducto Sur, etc. No es el “rol del Estado”. Es cómo el Estado gasta. ¿Entendió o es muy difícil?“