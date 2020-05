Si en lugar de tener tus ahorros en una AFP los tuvieras invertidos en una propiedad inmobiliaria, ¿la venderías en este momento? Probablemente es la misma reflexión que hay que hacerse antes de decidir retirar los fondos de la AFP: el dinero de nuestra cuenta está invertido y sacarlo ahora significa vender esas inversiones cuando los precios han caído porque habrá muy pocos que estarán comprando y muchos que saldrán a vender.

¿Por qué, entonces, la aprobación de la norma que permite el retiro inmediato de parte de sus fondos de jubilación se percibe como triunfo para el ahorrista que venderá barato y recibirá menos de lo que podría recibir si esperara a un mejor momento? Porque los políticos, capitalizando algunos errores de las empresas del sector, han promovido que la relación entre ahorrista y AFP sea una de enfrentamiento e intereses contrapuestos, cuando lo lógico es que estén alineados, aún si la parte de las comisiones es siempre un tema a negociar.

Desafortunadamente, el del Congreso y las AFP no es un caso aislado. El Ejecutivo insiste en crear o exacerbar enfrentamientos entre empresa, ciudadanos y Estado: en lugar de explicar que tiene recursos acumulados que, ahora sí, usará de forma eficiente para enfrentar la pandemia y aliviar necesidades de la población, elige anunciar un impuesto para “que quienes ganen más de S/10 mil paguen más”. ¿Más de qué? ¿Sobre qué análisis? Los impuestos tienen una función y “castigar a quien gana más de S/10 mil porque me hace popular” no es una de ellas. Pero, esa es la perversidad de la demagogia: bastó este anuncio rechazado válidamente, para sembrar cizaña entre quienes tienen menos o un poco más.

Esa estrategia de popularidad puede funcionar a corto plazo; no si las muertes, enfermedad y pobreza siguen. Para vencer, hay que causar división en el enemigo, no entre los que debiéramos estar del mismo lado.

VIDEO RECOMENDADO

Especialistas del INS en Perú21 - 2