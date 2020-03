Lo que hace apenas tres meses nos parecía inimaginable está sucediendo. No solo en España, o en el Perú. En todo el mundo. La lucha contra el coronavirus pasa por el sacrificio colectivo de quedarnos en casa. Y pasa también porque los gobernantes tomen a tiempo las decisiones, por duras que parezcan.

Hace cinco años, Bill Gates hacía unas reflexiones que, escuchadas hoy, ponen los pelos de punta. Decía que lo temible no es que haya una guerra nuclear. Lo temible, afirmaba, es que aparezca un virus, capaz de causar millones de muertes. Esto lo dijo después de la crisis del ébola, que ‘solo’ causó 10,000 muertos. Según él, que no se llegara a más fue gracias al heroico trabajo del personal sanitario; a la naturaleza del virus, que no se propagaba por el aire, y al hecho de que no llegara a las áreas urbanas. Decía Gates que la próxima vez podría no haber tanta suerte. Que había que prepararse.

¿Nos hemos preparado? No. ¿Tenemos suerte? Tampoco. Ojalá se hubiera escuchado a Gates. Estaríamos listos para combatir esta pandemia. No solo no aprendimos la lección, sino que la Europa que se creía inmune hoy es el centro de la pandemia. Cuando la soberbia se viste de ignorancia, pasan estas cosas. La mala suerte se ha manifestado en la naturaleza de este virus, que se propaga por el aire desde personas ignorantes de ser portadores.

Gates dio muchas soluciones. Algunas, con retraso, se empiezan a ejecutar. Hay que dar espacio y medios a los profesionales de la medicina. Y protegerles. Están cayendo en demasía. Por ello, el encierro es vital. Nunca mejor utilizada la expresión. Las pruebas son evidentes: en China se aplicó con rigor que nos pareció excesivo. Cuánta razón tenían. Ellos están saliendo. Nosotros empezamos la cuesta. Y solo llevamos siete días.