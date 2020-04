Ha vuelto al debate lo que la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, planteó en enero: La ciudad del cuarto de hora, la nueva visión urbana para la capital francesa. La ciudad de la proximidad: donde todo lo que necesitas lo puedes encontrar a 15 minutos de casa. Esa, dice, “es la condición para la transformación ecológica de la urbe, mejorando al mismo tiempo la vida cotidiana de los parisinos”.

El tema se pone en la mesa al buscar que se atienda las necesidades que han surgido por la pandemia y aprovechando la oportunidad de transformación. Esta nueva forma de ciudad implica calles 100% aptas para las bicicletas y llenas de árboles y vegetación (verde urbano), veredas mucho más anchas (recuperar para la gente el espacio que ahora se destina a los autos). Habla de 5,000 agentes municipales que sean visibles y coordinen los servicios de mantenimiento y limpieza de las calles.

Además, plantea la necesidad de la polivalencia, es decir, la capacidad de promover los usos múltiples aprovechando los espacios subutilizados: por ejemplo, los patios de colegios transformados en jardines abiertos al público los fines de semana, los cruces de las pistas vueltos plazas de barrio que promuevan la convivencia, parqueos convertidos en estacionamientos para bicicletas. A su vez, propone facilitar y fomentar los comercios y servicios locales como bibliotecas y hospitales, al igual que la creación de kioskos ciudadanos en donde la gente pueda conocerse, ayudarse y recibir atención de asociaciones y los propios agentes municipales.

Hace dos semanas escribí sobre la necesidad de promover nodos comunitarios desde nuestros barrios, pero cómo lograr esto en ciudades tan fragmentadas socialmente, donde quienes habitan viviendas precarias deben trasladarse por horas en el transporte público para llegar a su destino. ¿Es acaso esto una utopía? ¿Es posible ganarle a la desigualdad social a partir de reformas urbanas? ¿O es acaso una idea que puede servir solamente para las zonas de clase media de nuestras urbes?

En el caso de las ciudades latinoamericanas hay que apostar por seguir ese camino, pero no sin la transformación, extremadamente necesaria, de las políticas de vivienda social, de la gestión del suelo, de los instrumentos para incentivar la captura de valor urbano y, por qué no, de la reforma de la gobernanza actual que, por lo que hemos confirmado en la cuarentena, deja mucho que desear. Si hace un mes era inimaginable pensar en que el mundo entero fuera a parar y las industrias no esenciales detenerse, por qué no aprovechar estos tiempos donde parece que lo imposible se vuelve posible para revolucionar nuestras ciudades, desde la raíz y para siempre.