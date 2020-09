Cuando en 1986 ocurrió el peor accidente nuclear de la historia en Chernóbil, la Unión Soviética intencionalmente minimizó la gravedad de la explosión. Intentaron mantener la crisis oculta porque consideraban que transparentar la situación evidenciaría debilidad y traería un riesgo político que no podían correr en plena Guerra Fría. A pesar del peligro inminente por la lluvia radiactiva, las autoridades decidieron no evacuar a nadie de los alrededores de la planta hasta 36 horas después, cuando la tragedia era inmanejable, lo que terminó cobrando la vida de unas 4,000 personas.

La declaración de Trump del 7 de febrero de este año, hecha pública ayer por el infatigable periodista Bob Woodward (famoso por destapar Watergate), en la que literalmente dice que sabía que el coronavirus era altamente mortal, remite a la inacción deliberada de la Unión Soviética luego de la explosión de Chernóbil, aunque con consecuencias 50 veces más letales.

Trump sabía de la letalidad del virus desde enero, cuando su asesor de seguridad nacional le advirtió de que el coronavirus iba a ser “la mayor amenaza de seguridad nacional”. También fue informado directamente por China. Aun así, no dudó en mentir a todo su país y al mundo por semanas. En marzo, en otra conversación con Woodward, Trump confirma que ocultaba la gravedad del virus para no generar pánico.

Trump repitió que el virus no era peor que una gripe estacional e insistió en que su gobierno lo tenía bajo control. No alertó. Se burló de la pandemia y de quienes le temían; incluso propagó el virus a través de eventos masivos y una retórica antimáscara. El resultado son casi 200 mil vidas y millones de enfermos, todo para no verse vulnerable y mantener una falsa sensación de control. Literalmente, Trump lanzó a su país y a la región de bruces contra la pandemia. Es difícil entender quién podría aún defender una presidencia así, con cientos de miles de muertes a cuesta.