¿Coordina el Minsa con biólogos y entomólogos ante desborde del dengue?

Muy preocupante que apenas iniciado el año, a la semana epidemiológica 4 (del 19 al 26 de enero) se reporten 7,842 casos de dengue a nivel nacional y varios decesos, superando la estadística en el mismo periodo de años anteriores, máxime si ya está vigente el Plan de Prevención y Control del Dengue 2025, anunciado días atrás con bombos y platillos por el Ministerio de Salud (Minsa), del cual —dicen— han asignado más de 126 millones de soles a fin de dar continuidad a las acciones que venían desarrollando en ese propósito, que a juzgar por los casos presentados, no parecen haber sido muy efectivas o a las que ha faltado seguimiento o acompañamiento por parte del ente rector. La alerta epidemiológica nacional lanzada por el Minsa en noviembre del año pasado, en vista del desborde del dengue en varias regiones del país, ha pasado inadvertida; convendría publicitarla agresivamente a fin de no llegar al estadio de muertos de 2024 (alrededor de 300). No se escucha padre acerca de campañas en las que el Minsa, junto a las autoridades subanacionales (se supone que hay presupuesto para ello), haga un barrido de los hogares donde almacenan agua, a efectos de educarlos en la necesaria renovación de esta y del correcto lavado de los envases, debiendo ahí, como autoridades inmediatas, los alcaldes, proporcionarles a las familias en condición de pobreza y pobreza extrema, los utensilios de limpieza que requieran y supervisen que lo hagan.

El gobierno central parece creer que el papel aguanta todo, que como ya hay un Plan Aprobado para el Dengue 2025 y Presupuesto, el asunto caminará solo y no es así. La burocracia y desidia de la administración pública en todos los niveles de gobierno es elefantiásica y esta epidemia cobra vidas. Quienes la sobreviven padecen luego de dolencias que no les permiten recuperarse del todo al estado de salud anterior de contraída la enfermedad, y si la vuelven a adquirir son pasibles de hacer el dengue hemorrágico que es altamente mortal.

Lidere señor ministro de Salud este tema, y escuche las voces autorizadas como la del infectólogo Dr. Eduardo Gotuzzo, que ha lanzado la alerta de que el mosquito del dengue en Perú ya es resistente a los insecticidas y pide a las autoridades que dejando de lado el manejo político, coordinen este tema con los Colegios Médicos, de Biólogos y de Entomólogos, respectivamente, para aplicar la fórmula idónea que combata estos insectos. De lo contrario, de persistir con los mismos plaguicidas sería plata al agua, lo que habiéndose advertido con antelación conllevaría responsabilidades desde políticas hasta penales, esto último, comentario mío. A ver si la Contraloría General hace actividades de control. ¡Guerra avisada no mata gente!