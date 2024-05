El tema de la vacancia de la presidenta Dina Boluarte pareciera ser el único tema de agenda nacional, conjuntamente con las noticias criminis que involucran a altas autoridades de los poderes públicos. ¡Convénzanse! No hay ni habrá votos ni voluntad política para levantarle la inmunidad y menos para vacarla (87) o para siquiera lograr la admisión de la moción y el debate ante el Pleno del Congreso (52 votos). Por ahí, un milagro, aunque no estemos en octubre, que pudieran recaudarse 26 firmas (de 130) para su presentación ante mesa de partes, pero de ese estadío no pasará.

No solo no habría votos suficientes para lo que resta de este periodo legislativo (2021-2026), ni en el siguiente, en mi opinión, ya que la conformación de fuerzas, estará compuesta, guste o no, por las mismas organizaciones que hoy la sostienen so pretexto de la gobernabilidad, llámese fujimorismo y acuñismo, que históricamente, gozando de un voto duro de la ciudadanía, les garantiza una bancada representativa en el próximo Parlamento.

Ni qué decir de un sector de la izquierda de Perú Libre, así como de antauristas; estos últimos de marcada presencia en las regiones del sur del país, cuya organización ha sido reconocida como partido político, fina cortesía del JNE; quienes también asegurarían curules en el próximo Congreso. Todos estos se han pronunciado en favor de Dina Boluarte, unos, chalequeándola con sus votos en anteriores mociones de vacancia en el Legislativo y otros, en plaza pública, mostrándole su respaldo como jefa del Estado a la caída de Castillo.

Aquí no solo habría un tema de gobernabilidad o de darle en la torre a quienes llaman de forma afiebrada “los caviares”, sino que varias de las líneas de investigación que maneja el Ministerio Público están ligadas a determinados congresistas (de bancadas que repetirán el plato), cuyo accionar lindaría con lo punible, en hipótesis de los fiscales, por lo que, en mi opinión, su suerte estaría ligada a la actual mandataria, mismo aforismo “Lo accesorio sigue la suerte de lo principal” y, en consecuencia, bajo cualquier argumento o pretexto, porque pasadas las nuevas elecciones generales, ya fue aquello de “en aras de la gobernabilidad”, visto el mandato vencido de la señora Boluarte, dejarían pasar el tiempo hasta que se cumplan los 5 años de inmunidad o de aforo de que gozan jefes del Estado, ministros, congresistas, entre otros.

Pero no hay plazo que no se cumpla, inexorablemente todos los requeridos para ser investigados y que son a la fecha ultraprotegidos, bajarán al llano y ahí sí, deberán responder a la justicia. Salvo que en este ínterin surja algún video o audio a lo Kouri-Montesinos que ¡Ya mucho roche!, haga insostenible defender a este Gobierno y su presidenta.

