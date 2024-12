Podría dar muchas razones contra la pena de muerte. La primera, aquella que dejó huella indeleble en mi pensamiento fue la que me brindó mi profesor de Filosofía del Derecho en mi primer año de carrera. Un venerable jurista, íntegro humilde, y de firmes convicciones: “¿Quién del hombre al hombre hizo juez?”.

Entre iguales, entre seres humanos, no cabe erigirse uno por encima del resto, arrogándose una especie de superioridad moral que le autorizaría nada menos que a decidir sobre la vida de una persona. Por criminal que esta sea.

La última película de Clint Eastwood Juror 2, me ha impresionado por lo bien que describe el conflicto moral que muchas veces sacude a los jueces entra la verdad y la conveniencia. Ofrece más de una razón para rechazar la pena de muerte. Simplemente, porque de quienes depende la sentencia de muerte son al fin y al cabo hombres y mujeres no siempre bien preparados, ni suficientemente probos, para que dejemos en sus manos, tan terrible decisión. Insisto: por crueles y despiadados que sean los enjuiciados.

Además de principios éticos y filosóficos que me hacen injustificable la pena de muerte, existe uno especialmente práctico, y a mi juicio, difícilmente rebatible: la peor técnica legal posible es aquella que introduce reformas en respuesta a hechos recientes. No es así como se legisla. Y mucho menos, no es así como se puede introducir un diálogo social suficiente del que resulte la adopción de las medidas necesarias para asegurar la vida y hacienda de todas las personas.

Comprendo el deseo de venganza personal. Pero no acepto la venganza institucional, si esta lo que pretende es privar a nadie de su vida. Recalco e insisto: Por salvajes que sean los actos a enjuiciar.

