Contigo, Ana Estrada

“Pues bien, lo repito, no me quiero morir. Más que nunca amo la vida y por sobre todas las cosas de este mundo, amo la libertad de elegir. Esta búsqueda por la muerte se convirtió, paradójicamente, en una motivación para vivir”. Ana Estrada.

Ana es una activista por la vida digna, es una mujer que ama la vida intensamente, pero quiere gozar de la libertad de elegir en nuestro país, su país, el Perú.

Me he demorado mucho para escribir esto porque siento que hablo de una flor delicada pero feroz, Ana es fuerte, es brava, es como una ola gigante que choca contra un acantilado de rocas, no penetra, pero vuelve y vuelve. Porque Ana no se detiene, regresa cada vez con más fuerza, porque Ana va a horadar la roca.

La comprendo y me identifico plenamente con ella. Ambas queremos lograr la libertad en nuestro país y, como los congresos son un desastre, no vamos a esperar a que cambien las leyes. Hemos optado por el litigio estratégico. La Defensoría del Pueblo ha hecho muy bien en presentar una acción de amparo para lograr su derecho a elegir por una #MuerteDigna.

Ana tiene derecho a elegir y el Estado peruano debe reconocérselo. Por ello toda persona que ame la libertad y la defienda debe unirse a su causa, les invito a leer su blog https://anabuscalamuertedigna.wordpress.com/ y a seguirla en su Twitter @anaestradau

Estamos contigo, Ana, tu causa es nuestra causa. ¡Fuerza, Ana!

#MuerteDigna.