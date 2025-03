Consejos vendo y para mí no tengo

Alemania es la indiscutible primera potencia europea.

Consecuentemente, el resultado de sus elecciones generales se esperaba con enorme expectativa.

La duda principal era si la ultraderecha, cada día más presente y arrogante, vencería. A punto estuvo.

La Unión Cristiano Demócrata (CDU) de Friedrich Merz se convirtió en la esperada vencedora. Entre los dos extremos, socialistas y ultraderechistas, el CDU apareció como el mal menor. Incluso el deseado.

Merz ha dicho que no se aliará con la ultraderecha. Por su parte los socialdemócratas se han manifestado listos para negociar con él. Y Merz lo que quiere es un gobierno “capaz de actuar”.

La marea ultraderechista que invade el planeta Tierra, empieza a tener excepciones. Una de ellas, España, donde los socialistas gobiernan, aunque paradójicamente sigan perdiendo elección sí; elección no. Cosas de los pactos.

Pedro Sánchez, a quien le encanta vender consejos desde un plano muy cínico, porque no se los aplica, ha empezado a exigir al líder de la derecha que haga lo mismo que su homólogo alemán: romper alianzas con la ultraderecha de Vox.

Claro que esto es muy fácil decirlo, (o venderlo), cuando uno mismo no está dispuesto a seguir el consejo: Sánchez negó al Partido Popular (PP) la posibilidad de aliarse con él, y de facilitar el gobierno al partido vencedor. Ahora pretende que el PP rompa con la ultraderecha, sin darle nada a cambio. Vende consejos que para él no tiene. Es hora de alertar a Sánchez del origen de la frase: Se inspiró en la costumbre del alcaraván, ave que emite gritos agudos a las demás, ante la presencia de un cazador. Pero, absurdamente, se queda quieta. Y termina, cómo no, cazada.