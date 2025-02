Conocernos

Hola a todos. Me llamo Belén, tengo 15 años y esta es la primera vez que escribo en una web para un público tan grande. Antes de comenzar esta nueva experiencia en un medio les contaré un poco sobre mí.

En mi familia cercana somos cinco integrantes: mi mamá, mi papá, mi hermano, un nuevo hermano pequeño y yo.

Mi mamá es una persona a la que admiro muchísimo y que considero como mi "mejor amiga". Ella tiene 44 años y es una mujer trabajadora, con estilo y con un corazón enorme. Estudió administración de empresas y trabaja en una tienda por departamento. Es la persona que me acompaña en cada paso del camino, que me aconseja y que me quiere como nadie más lo hace.

Mi papá también tiene 44 años y es psicólogo. Es un hombre de carácter fuerte, con mucha inteligencia e ideas que no siempre están alineadas con las mías. A pesar de nuestras diferencias, mi papá es alguien a quien quiero muchísimo. A quien iré entendiendo más en el camino.

Mi hermano menor, un niño rubio e inquieto de 12 años, no es alguien a quien le cuente muchas cosas, pero sé que nos vamos a acompañar por toda la vida. Al tener papás separados, mi hermano y yo vamos de una casa a otra cada fin de semana. Es con quien siempre podré opinar sobre cualquier cosa y por eso ocupa el sitio más grande en mi corazón, aunque tal vez no lo demuestre, y sé que yo ocupo el mismo lugar en el suyo.

Finalmente, está mi "nuevo medio hermano" de poco más de un año. Un pequeño inquieto a quien amo con todo mi corazón. Estoy feliz de acompañarlo y verlo crecer.

Después viene mi familia extendida, mis amigas. Tengo la suerte de tener un grupo de amigas alucinante, estas ocho chicas a las que considero más bien mis hermanas. Tengo muchas más amigas, pero estas ocho son de lo mejor que me ha pasado. Con ellas comparto risas, llantos, secretos, ideas, problemas y más.

¿Qué espero con esta columna? Yo vengo a escribir sobre la vida desde el punto de vista de una adolescente en el siglo 21: qué cosas nos afectan, qué cosas nos dan felicidad, cuál es la perspectiva general de mi generación. Vengo a expresar, a través de la escritura, cómo nos sentimos los adolescentes. Abordando temas específicos como las redes sociales, orientación vocacional, conductas de riesgo, etc.

Espero que otras personas que me lean se relacionen con mis escritos, encuentren confort o identificación. Espero ir aprendiendo al lado de esta columna junto a ustedes.

