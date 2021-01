-La candidata morada Patricia Arévalo sostiene que “Forsay” conoce muy bien al Perú porque viajó mucho por el país cuando tapaba por Alianza Lima… ¡Plop! Y esta suegra de mi vecinito no solo fue a la universidad sino que hasta enseña allí. Otra blanquita más de las moradas –al lado de Patricia Gamarra y Úrsula Moscoso– que deja a la blanquita roja Sigrid cual Einstein... Seguramente, Arévalo me saldría con que a mi abuelo JCM le faltó acompañar al Alianza Lima cuando jugaba en el interior, pues pontificó en muchísimas páginas sobre los indígenas de la sierra (sus problemas, su supuesta inclinación socialista, su arte, etc.) y solo viajó una vez en toda su vida a la sierra (a Huancayo, por tres semanas y a los 24 años). Es que JCM apenas salió de Lima y conoció mucho más a Europa que el Perú.

-¿Se acuerdan de los tangos de Vizcarra, Elmer Huerta y Zamora sobre “la meseta” y “los picos” al comienzo de la pandemia? ¿Peruanos, por qué siempre nos agarran así de de “lornas”? No hay duda: existen los vivos solo porque existen los tontos (por no usar unas palabras más criollas).

-Otra réplica estupenda de Sonia Goldenberg en esa reciente entrevista en EC que no quería dejar pasar: Hemos endiosado a fiscales que eran héroes nacionales y después de 4 años resulta que no hay ninguna persona sentenciada y muy pocos acusados. Ha habido muchos fuegos artificiales y prisiones preventivas violando los derechos de los inculpados. Ha habido un clamor comprensible por justicia ante la corrupción. Pero eso nos ha llevado a pasar por alto cosas indispensables como el debido proceso.

¡Exacto! Por allí guardo unas portadas, unas columnas y unas notas en donde se adulaba tan desmesuradamente a los fiscales que creo que ahora harían sonrojar a más de un coleguita. ¡Qué manera de “sobar” a Pérez y a Vela! Y la TV y la radio no se quedaron atrás. Patético...