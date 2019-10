El JNE tiene que definir cuanto antes si los congresistas disueltos pueden postular en las elecciones de enero de 2020. En el JNE la están haciendo muy larga, generando una incertidumbre innecesaria. Sería insensato que estén a la espera de la inscripción de candidatos para recién tener un pronunciamiento que, además, se resolvería luego de un proceso con doble instancia. Si realmente piensan hacer eso, la respuesta se sabría con suerte en diciembre, a un mes de la elección. Simplemente, no hay tiempo para eso.

La duda sobre si los disueltos pueden o no postular surge porque a inicios de año se incorporó a la Constitución el artículo 90-A, que dice literalmente: “Los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo”. La pregunta es si en enero estaremos eligiendo congresistas para un nuevo periodo o para completar el periodo en curso. Si es lo primero, los disueltos no podrían postular. Si es lo segundo, sí.

Lo que determine el JNE traerá consecuencias para 2021: si los ingresantes en 2020 están completando el periodo 2016-2021, entonces ni los legisladores disueltos ni los nuevos podrán postular en 2021, pues ambos habrán pertenecido al periodo 2016-2021. La reelección prohibida es al periodo inmediato. ¿O esa regla no se aplicará a quienes no estuvieron el periodo completo, que serían todos?

Según el IEP, solo 12% de peruanos estarían dispuestos a votar por los disueltos, así que habría que ser bien kamikaze para ser uno e igual postular. Pero no es el caso de todos. Según esa misma encuesta, unos pocos sí serían reelectos en enero.

Prohibir la reelección legislativa fue un error, pero ya está hecho. Lo que no puede hacer el JNE es sumar a la incertidumbre con su silencio cuando el cronograma ya está ajustado.