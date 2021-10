Esta semana, la premier Mirtha Vásquez inicia una serie de reuniones con las bancadas del Congreso en busca de acercamientos para asegurar el voto de confianza. La tarea, a la luz de los últimos acontecimientos, parece que no será fácil.

Perú Libre ya anunció que no le dará el voto de investidura y que tampoco se reunirá con la premier. Pero está claro que no se trata de toda la bancada. Un primer repaso a las reacciones sobre el nuevo gabinete nos muestra un escenario dividido. 17 congresistas han anunciado el sí al voto de confianza, 16 van por el no, y 4, por lo menos públicamente, no han mostrado su decisión.

Los voceros de las demás bancadas han dicho que esperarán la reunión con Mirtha Vásquez, y en algunos casos, su presentación en el hemiciclo antes de definir su voto, pero la mayoría ha dicho que verían la salida de los ministros del Interior y de Educación como un gesto significativo. Solo Juntos por el Perú ha manifestado su apoyo al nuevo gabinete.

La premier, entonces, inicia su periplo con 22 votos en el bolsillo. Si bien Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú se han mostrado dispuestos a dar el voto de confianza, los acuerdos a los que llegue con Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País serán cruciales. A diferencia de Bellido, la suerte del gabinete Vásquez estará en gran medida en manos de la derecha más radical, la misma que todavía ve la vacancia del presidente Castillo como una opción.

Pero en el esfuerzo por lograr el voto de confianza, Vásquez no debería mirar solo hacia afuera. Una buena barrida dentro de casa ayudaría y mucho. La salida del ministro del Interior debería ser inmediata como una muestra concreta de los nuevos rumbos que parece querer tomar el gobierno. Si esto no ocurre, Vásquez la puede tener, incluso, más difícil que Bellido cuando vaya al Congreso.

Lea mañana a: Álvaro Henzler