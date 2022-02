[Opinión] Aldo Mariátegui: Reducir los 87 votos por esos 5 congresistas pillos

La denuncia nuclear que Karelim soltó ayer sobre Castillo suscita varias reflexiones: 1) Si Castillo tuviera un gramo de seso, hace rato se hubiera asilado en la embajada boliviana, porque preso va a acabar tarde o temprano. 2) Dado que ya se sabe que existen cinco congresistas pillos de Acción Popular, ahora sí es perfectamente legítimo que el Congreso reduzca la valla para vacar a un presidente inmoral (e incompetente) como este. Ochenta votos serían razonables. 3) Me imagino que Castillo apelará a Landa, Rodríguez Cuadros y Forsyth para intentar defenderse en la OEA, ONU y la CIDH, pero “ya fue” una vez vacado. 4) Otro actor importante son las FF.AA. ¿Estas serán las alcahuetas de Castillo –un inmoral incompetente que trajo a Béjar y senderoides al Estado y que manipuló sus ascensos– tal como lo fueron con Vizcarra? 4) ¿Gente con cierto prestigio como Graham, Landa y Montoya renunciarán o seguirán ensuciándose con Castillo? 6) ¿Los caviares, el IDL y la prensa oficialista (La República de Mohme, el RPP de Chincha, Exitosa, los medios provincianos, etc) se irán ahora con todo por la opción Dina Boluarte para capturar el poder? 7) ¿Seguirá funcionando en el sur la imagen victimista del pobrecito profesor provinciano cholo que está siendo acosado por la siempre malvada y blancona Lima? ¿La caviarada capitalina seguirá defendiéndole porque “Castillo es mejor que el fujimorismo”? 8) Ojo que esta denuncia nuclear de las mafias en MTC y Minsa se suman a la no menos nucleares del puente Tarata y la compra de biodiésel en Petroperú. ¡Castillo está podrido por varios lados! 9) ¿JPP y el Partido Morado seguirán incinerándose por Castillo? ¿El vergonzoso Somos Perú de la vizcarrista Patricia Li seguirá siendo el mayordomo parlamentario de Castillo? 10) ¿”La generación del bicentenario”, ese mito creado por Noelia Chávez, Latina, RPP y el Canal N de la Ospina y Mávila, saldrá alguna vez a marchar contra Castillo?