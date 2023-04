El pedido de prisión preventiva contra Betssy Chávez estaba cantado después de que el Congreso le levantara el fuero y la suspendiera en su función congresal; por ello la hemos visto en otra faceta, supuestamente allanándose a los requerimientos del Congreso e inclusive emitiendo cartas de sometimiento a la Fiscalía. Pero es evidente que es solo otra de las caretas que le hemos conocido durante su corto periplo por el poder; sino recuerden sus discursos furibundos, con el puño izquierdo en alto, para soliviantar sentimientos revanchistas de sectores radicales a los que convocaban a Palacio y en los famosos GOREs descentralizados.

Después cuando fue ungida como Premier, ingresando al Congreso mostrándose dialogante y hasta extendiendo pañuelos blancos a la oposición enconada, que unas semanas antes la habían censurado como ministra por sus affaires personales.

Ahora se ha dedicado a brindar una imagen de colaboración con la justicia, porque sabe que la carga de las pruebas que la incriminan es comprometedora, la prognosis de la pena es por delitos graves y en el arraigo domiciliario tiene serios problemas para justificar un domicilio estable y un centro laboral, ahora que ha dejado de ser congresista.

Con estas complicaciones legales, la prisión preventiva es inminente al igual que para los exministros Huerta y Sánchez; probablemente no les quede otra alternativa que someterse al sistema de justicia, buscando acogerse a una colaboración eficaz, porque si no correrán la misma suerte y aquí ya no tendrán el blindaje de los colegas congresistas que le permitieron a Sánchez continuar con su labor parlamentaria, solo por evitar que su accesitario asuma el cargo de congresistas, por una posición homofóbica evidente.

Con los inculpados en la intentona golpista del pasado 7 de diciembre en cárcel, se estaría cerrando esta etapa del nefasto gobierno de Pedro Castillo, pero todavía vendrán nuevos capítulos con los casos de corrupción en los que están involucrados.