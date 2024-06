-La caviarada está con ese sonsonete de que “ese Congreso no nos representa”. No los representará a ellos porque no están allí casi presentes a falta de votos, pero sí a la gran mayoría de peruanos que votaron precisamente por estos congresistas y que en el fondo son igualitos a ellos de pendejos, irresponsables, informales, argolleros, pegalones, promiscuos, aprovechados, irrespetuosos de la ley, cucufatos, etcétera. ¡Diría más bien que ese Congreso es hiperrepresentativo del Perú!

-¿Para qué tenemos relaciones con Cuba? ¿Para que nos llenen de espías el país y se metan en nuestras elecciones? ¿Qué provecho económico o comercial obtenemos con esa dictadura inmunda? Ninguno, salvo los muy pocos peruanos que viajan por turismo allá. A romper relaciones y echar de aquí a ese embajador espía y agitador, que nunca se debió aceptar su presencia cuando se pidió el plácet para su llegada. ¿Acaso los rusos se van a pelear ahora con nosotros por los cubanos y ya no nos van a vender armas, como creen siempre en Torre Tagle y el Pentagonito? Tampoco veo la utilidad de tener relaciones con los orates de Norcorea.

-Demoledor ese video, propalado esta semana por Milagros Leiva, en donde el fiscal José Domingo Pérez le echa flores en su cara al ahora colaborador Villanueva durante una ponencia universitaria. Pérez ya no podrá negar más que su relación con Villanueva fue más allá de “cordial”.

-Mohme no puede con su alma de soplón eterno y pone en la portada de LR las caras de los militares que impidieron que las turbas castillistas quemen aeropuertos en el sur, como si quienes frenaron esas algaradas fueran criminales.

-Se nos murió Donald Sutherland, colosal actor de grandes películas, de esas caras en la pantalla grande que te acompañan toda la vida. Versátil como pocos, podía ser el seductor Casanova, el fascista Attila de 1900 o el soldado cómico de M*A*S*H o El botín de los valientes. Hizo nada menos que 141 películas, pero nunca ni siquiera lo nominaron para un Oscar, aunque al final le dieron un Oscar honorífíco. ¡Un crack!

