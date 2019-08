¿El Congreso estará a la altura?

El presidente Vizcarra ha formulado una propuesta a la crisis política que vive nuestro país: el adelanto de las elecciones generales. Nos parece una salida intermedia, factible y constitucional que puede sacarnos de este círculo vicioso de insultos, descalificaciones y obstrucción a las acciones del Ejecutivo.

El adelanto de elecciones es una salida democrática al clima de crispación e intransigencia que generan las conductas de fujimoristas y apristas en el Congreso, conductas que han despertado la furia popular y el desprecio profundo hacia el Parlamento.

El proyecto fue presentado formalmente por escrito el miércoles 31 de julio, tiene como sumilla “Proyecto de ley de reforma constitucional que prohíbe la postulación de quien ejerce la presidencia y adelanta las elecciones generales”.

Las reacciones han sido diversas, pero lo que más nos ha llamado la atención de todas ellas es que el recién estrenado presidente del Congreso ha decidido continuar con el estilo provocador, agresivo y violento que caracteriza al fujiaprismo. En sus primeras declaraciones se mostró irrespetuoso con las mujeres, despreciando nuestro lugar en la sociedad, arrinconándonos en las peluquerías. Y ayer arremetió contra sus colegas de izquierda señalando que “si me preguntas por qué nunca he sido de izquierda, es porque la asocio con la estupidez y la torpeza”.

En menos de una semana sus palabras han destilado misoginia, prejuicio y revelan que no tiene la menor intención de plantear una salida dialogada a la crisis, sino por el contrario continuar con el discurso confrontacional.

La pelota está en la cancha del Legislativo, en sus manos está aprobar, paralizar o rechazar la propuesta presidencial para salir de esta crisis. Esperemos que actúen a la altura de las circunstancias.

Termino citando al presidente Vizcarra: “Por ahí dicen que no se puede, que no hay tiempo, que no se va a lograr y miren, qué coincidencia, son los mismos que decían que no se podía hacer los Panamericanos”.