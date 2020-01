Ayer salieron proyecciones a nivel nacional de CPI y Datum con lo que podría ocurrir el siguiente 26 de enero. La primera hizo una encuesta mientras la segunda preguntó qué partido debería tener presencia en el siguiente Congreso, además de un simulacro en Lima.

Los resultados difieren en algunos puntos, demostrando que no todo está definido, pero sí revelan datos coincidentes que permiten intuir qué partidos tienen más posibilidades de entrar al Congreso y cuáles están lejos de esa realidad. Lo más llamativo de ambos estudios es que a días de la elección más de la mitad de los peruanos no tenga definido su voto. Solo en el caso de CPI, el 54.1% no sabe por quién votar. Sumemos a los que están pensando votar blanco o viciado y veremos que ningún partido tiene una posición segura. Las cosas pueden cambiar en los siguientes nueve días, como suele ocurrir. Aun así, dentro de esta incertidumbre, hay algunas tendencias que saltan a la vista.

Acción Popular, con su silencio y perfil bajo, es el preferido de los electores decididos, demostrando que la recordación de la marca pesa. Junto a AP, es seguro que los morados y los naranjas estén en el siguiente Congreso. Ahí van tres bancadas fijas. Luego, en el límite, entre pasar la valla y no, están APP, PPC, Somos Perú, Podemos y el FA. Más abajo, quienes la tienen más difícil están el Apra y JP. Finalmente, en el sótano, los que serían vencidos hasta por el Frepap, están Contigo y Solidaridad Nacional.

Así, mi impresión es que el gran derrotado sería Solidaridad Nacional y su agenda necia y radical. Se la jugaron con todo, con una cobertura en radio y TV que cualquier partido hubiese querido tener. Sería una gran noticia que se confirme esta tendencia y se reafirme que su derecha extrema no es abrazada por los peruanos.