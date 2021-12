[Opinión] Felipe Morris: ¿Dará la talla el Congreso?

En los próximos días el Congreso tendrá que tomar decisiones muy importantes sobre varias leyes como la de otorgar facultades extraordinarias al Ejecutivo para legislar sobre diversas materias tributarias y financieras, y también sobre la reforma de la educación universitaria, entre otras que podrían presentarse.

En el caso de las facultades tributarias, lo que busca el Ejecutivo es recaudar más gravando a los pocos que pagan impuestos a la renta en el país, en particular a la minería, a otras grandes empresas y a las personas naturales formales. El MEF calcula que dicha reforma le permitiría incrementar la recaudación en S/12,000 millones anuales. Este afán por recaudar más en un momento en que la economía se desacelera por culpa del propio gobierno no tiene sentido cuando no tenemos un problema de falta de recursos como indican los informes de ejecución presupuestal y la baja utilización de los recursos de canon y regalías recibidos por los distritos. Para tener más obras y servicios públicos no se requiere más fondos, sino mejor gestión y menos corrupción. En todo caso, que estos provengan de la ampliación de la base tributaria, no considerado en el pedido de facultades.

Los predictámenes de las Comisiones de Economía y de Constitución sobre el otorgamiento de facultades fueron contrarios a aumentar las tasas impositivas, particularmente las que afectan las rentas de las personas naturales o de aumentar los impuestos a los alquileres, intereses, dividendos y ganancias de capital sin una mayor discusión de proyectos específicos en el Congreso. Argumentaron la importancia de analizar el impacto de cada una de estas propuestas y su necesidad. El Gobierno también pidió facultades para que el Banco de la Nación pueda otorgar créditos directos a personas y empresas del sector privado, lo que contraviene la Constitución, además de no estar preparado para hacerlo. La Comisión de Constitución se pronunció en contra y más bien recomendó su fortalecimiento institucional.

Por último, están las propuestas de la Comisión de Economía que afectarían la reforma universitaria al modificar la composición del Consejo Directivo de la Sunedu, limitando su autonomía al incluir a los rectores y ampliando el plazo para permitir que universidades que perdieron su licencia las puedan recuperar mientras siguen operando con falencias. La popularidad del Congreso está por los suelos porque la gente lo percibe alineado con intereses mercantilistas particulares. No desean más impuestos ni universidades truchas, sino un mejor Estado. A ello se deberían abocar.

