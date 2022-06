-Es un escándalo cómo se le ha dado tanto tiempo al exministro Juan Silva para que se ponga a buen recaudo. Hace rato que se le debió poner restricciones más severas, dados todos los indicios –casi probatorios– que han aparecido. Algo similar sucedió tiempo atrás con los sobrinos de Castillo. Con otros sí se aplica la máxima severidad, con estos no.

-Parece que vamos a volver a la bicameralidad, a tener de nuevo un Senado. No solo no me gusta porque no soluciona mucho más nada que la unicameralidad (lo que vamos a tener es solamente más otorongos con canas y más sitios que repartir entre los mayores de los partidos), sino que veo otros dos problemas: 1) a la población no le va caer en gracia que haya aún más congresistas y 2) El TC ya es prácticamente un mini-Senado. Si ya el TC tenía choques con este Congreso por ese motivo, estos se van a multiplicar con un Senado. Otro problema es que nos vamos al otro extremo: de tener leyes muy rápidamente se pasa a un proceso de paso de tortuga, entre que una norma se pasea entre ambas cámaras. La caviarada vende al Senado como una panacea, seguramente para que García Sayán, Sagasti, Albán y otros seniors de la caviarada acaben sus días con ese título.

-¡Ja! ¡El roche y boicot que hubiera armado la caviarada contra Oechsle si a mí me hacían modelo de su campaña del Día del Padre (aunque ya estoy más para abuelo)! Un placer ver chillar al IDL Glatzer Tuesta (sí, sí, se llama así) por la sacada de Sebastián Rubio. ¡Priceless! Y no me vengan con que Yuyachkani es un gran grupo teatral. Hace ya varios años me llevaron, con engaños, a una de sus obras. Pusieron al medio una estatua de un caballo blanco y un grupo de tipos vestidos de campesinos andinos y algunos con máscaras de colores se dedicaron a dar gritos alrededor en quechua durante una hora. Y ya está. La caviarada intelectualoide presente aplaudió a rabiar al final, pero ni con LSD le gustaba eso a alguien normal.