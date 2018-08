Congreso 2018-2019, mitad de mandato

El Congreso eligió la Mesa Directiva para el periodo 2018-2019, con Daniel Salaverry, vocero con 'personalidad' que deberá manejar sus formas y tender puentes.

El fujimorismo, mejor dicho keikismo, mantiene el control de la Mesa Directiva. Antes estuvieron Luis Galarreta y Luz Salgado. Tanto Salaverry como Galarreta son nuevos en el partido. El primero fue aprista; el segundo, miembro del PPC y crítico del fujimorismo. Salvo por Salgado, no ha habido representantes del fujimorismo tradicional.

Ocurridos los sucesos de los 'Avengers', que no han podido constituirse como grupo parlamentario, cabe preguntarse si no es pertinente referirnos al keikismo como vertiente del fujimorismo. Keiko es percibida como la más poderosa del país con una popularidad de 14%, descendiendo, y 81% de desaprobación.

El 80% pedía que FP no encabezara la Mesa Directiva, algunos postulaban cerrar el Congreso. Hubiera sido un gesto interesante ceder a la oposición la presidencia a mitad de mandato. Por las circunstancias, FP ha considerado necesario mantener su cuota de poder. Se prevé un escenario coyuntural con elecciones, reforma electoral y política. Vizcarra, en su discurso de 28 de julio, planteó un referéndum y forzó al Congreso a tratar y debatir estos temas.

Aun perdiendo congresistas, FP tiene 62 parlamentarios, se ha sumado Yeni Vilcatoma en la Mesa Directiva. Los partidos de oposición, incluyendo PpK, formaron una lista propia, liderada por Vitocho García Belaunde. FP no incluyó otro partido en su lista, pero algunos votaron por FP, ello explica los 69 votos vs. 56 del denominado bloque democrático multipartidario. Hoy, la mayoría congresal de FP no corresponde a su actual volumen electoral nacional.