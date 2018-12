Congresistas a dieta

¿Y si no cobran sueldo sino dieta como los regidores? Las y los congresistas cobran sueldos, tienen seguro privado, AFP, gratificaciones y otros beneficios porque pertenecen al régimen laboral de la actividad privada. Rosa María Palacios hizo la propuesta el miércoles pasado y me pareció muy acertado lo que dijo. La apoyo plenamente.

Los congresistas se han ganado la baja desaprobación de la ciudadanía a pulso, primero con sus conductas, pero también gracias a su nula capacidad de renunciar a sus beneficios. Por ejemplo, la gratificación de los empleados públicos para este fin de año será, según el Decreto Supremo N° 280-2018-EF, de S/300; en cambio, los congresistas se llevarán un sueldo completo más.

Ante el desprecio de la gente deberían tener un primer gesto y establecer las normas que se requieran para que la gratificación sea de S/300, como todos los trabajadores del Estado.

Me parece necesario que tengan una oficina bien implementada y el personal profesional que requiere la labor congresal, eso ya es un montón de plata, pero contar con seguridad policial no debiera ser sufragado por el Estado; si quieren un guardaespaldas, que lo paguen con su plata. Se necesita a los policías en las calles, no de niñeras de congresistas. Sin embargo, sí es justo que se les paguen los gastos de transporte a sus regiones cuando no son de Lima, pero nada más.

Los regidores municipales, por ejemplo, tienen una dieta por sesión y punto. No tienen vínculo laboral, gratificaciones, movilidad, ni CTS, menos seguridad policial y, en la mayoría de distritos del Perú, ni siquiera cuentan con una oficina con teléfono.

Me parece justo ‘ponerlos a dieta’ y que se les pague una cantidad por cada sesión ordinaria y por cada sesión de comisiones, punto. ¡Ah! ¡Me olvidaba, nada de vacaciones de tres meses pagadas, ningún trabajador en el Perú tiene tantas vacaciones! Simplemente, si no trabajan, que no cobren. A ‘dieta’, señoras y señores congresistas.