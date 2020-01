“Indirectamente hace la justicia quien hace al juez”. La sentencia de Alberdi mantiene vigencia. Un órgano turbio a cargo de la carrera de jueces y fiscales producirá una justicia torcida. ¡Y vaya que lo sabemos! He ahí la importancia de la Junta Nacional de Justicia. La Comisión Especial suspendió con acierto la juramentación de los dos miembros que faltan para analizar cuestionamientos recientes.

María Zavala y Marco Falconí, clasificados como titulares en el orden de méritos, deben aclarar las llamadas que tuvieron con el prófugo juez Hinostroza. Abraham Siles, segundo suplente, debe hacerlo sobre presuntos lazos con instituciones que incidieron en el concurso. La comisión definirá si los descargos generan confianza suficiente. Cuestión aparte es la obligación ineludible de rectificar la bonificación ilegal que alteró la “tabla de posiciones” de los postulantes.

De acuerdo con el puntaje correspondiente a evaluación de conocimientos, currículum y entrevista, el excongresista Falconí clasificó décimo. Es decir, tercer suplente. Pero recibió “en mesa” diez puntos extra que lo metieron al quinto lugar por haberse licenciado de las Fuerzas Armadas como egresado de un colegio militar (1975). Este beneficio no le corresponde. Rige desde 2009 con la finalidad de atraer a jóvenes al servicio militar voluntario (Ley 29248). De hecho, la ley expresamente niega el bono a egresados de colegios militares como Falconí (art. 57). Sean o no licenciados. Aquí no hay retroactividad alguna: beneficio nunca existió antes de esa ley. Al crearse, de saque lo excluyó.

La comisión está por terminar su trabajo. No ha sido fácil como reconoció el defensor. Es una experiencia inédita y demandante. En estos últimos días no se debe olvidar que el concurso fue atado a los principios de mérito, legalidad, probidad, verdad, publicidad y participación. En otras palabras, que el encargo fue generar un órgano diametralmente distinto al CNM de “los hermanitos”. El país lo necesita.