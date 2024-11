En un exhaustivo análisis, en el marco del pedido de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte por el caso Waykis en la Sombra, el juez Richard Concepción Carhuancho concluyó que la Ley N.° 32108 –que modificó los criterios que configuran el delito de crimen organizado– era inaplicable para decidir la suerte del hermano de la presidenta Dina Boluarte, pues se trata de una norma, como suele decirse, con nombre propio.

Según recordó el juez, la ley —promovida por Waldemar Cerrón, segundo vicepresidente del Parlamento y hermano del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón— atenta contra la Constitución y la Convención Americana de Derechos Humanos.

“La mayoría de los delitos excluidos a través de esa ley son contra la administración pública. Es una ley que se dictó para favorecer a un grupo de personas, y fue nefasta”, sentenció el magistrado.

Es más, como ejemplo, puso el caso de Waldemar Cerrón, quien buscó beneficiarse directamente en la investigación que tiene por el delito de organización criminal, al presentar un recurso invocando, justamente, esta infeliz normativa.

“Fue una ley diseñada, construida y aprobada para favorecer a funcionarios públicos, para sustraerlos del delito de organización criminal, y quitarles competencia a los jueces especializados que ven esos ilícitos para ser derivados a una judicatura común”, señaló Concepción Carhuancho.

Una norma que terminó favoreciendo también a organizaciones criminales dedicadas a cometer delitos graves que actualmente tienen bajo asedio a millones de ciudadanos y que ha generado las comprensibles protestas y medidas de fuerza de numerosos gremios de trabajadores y empresarios peruanos.

De hecho, el propio presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, se pronunció anteriormente sobre la facultad de un juez: “No debe escandalizar en una democracia que un juez pueda ‘inaplicar’ determinada ley. Siempre que justifiquen, pueden ‘inaplicarla’”. Y no es que los jueces se estén rebelando al hacerlo, agregó, “únicamente están ejerciendo su función constitucional. Habrá jueces que digan que la ley es válida y la aplicarán, y eso no debe ser motivo de reproche. Si un juez dice que se aplica y que tal grupo no es organización criminal, que no se satanice”.

En el fondo, más allá de casos específicos y de cualquier desenlace ulterior, no le falta una micronésima de razón al juez Concepción Carhuancho. Con esa ley el Congreso ha legislado en su propio beneficio y protección, dejando de lado –una vez más– los intereses de todos los peruanos.