-Gracias en mucho a que nuestra irresponsable TV ha incitado así a estas manifestaciones, vamos a tener un subidón del COVID-19 en el Perú para las próximas dos semanas, tal como sucedió en USA con las manifestaciones BLM y en España por la marcha feminista del 8 de marzo pasado. Espero equivocarme, pero mucho me temo que la plaga va a tener un rebrote fortísimo. Es inexorablemente lógico: entre gritos, apretujones y aglomeraciones, miles de asistentes se infectarán y –aún los jóvenes asintomáticos– contagiarán a pasto a otros. “Felicitaciones” a la TV, en especial a los más entusiastas Canal N y Latina. Que quede en sus conciencias.

-Hemos mejorado: Merino no puede ser peor que el pillo inepto y mentiroso de Vizcarra. Como premier, Ántero es un millón de veces superior a su opaco antecesor Martos. Arista es un economista mucho más cuajado que la calichina. Y este gabinete es muchísimo mejor que el anterior, repleto de mediocres desconocidos.

-No soy carcelero de nadie, pero que tan solo se pida comparecencia con restricciones para Vizcarra en lugar de una detención domiciliaria –tipo PPK– me parece un escándalo, más aún cuando ha habido otros que han sufrido prisión preventiva por muchísimo menos. Y por un buen tiempo adentro, además. En Vizcarra hay sobornos y varios delitos muy serios más, no acusaciones forzadas de lavado de activos cuando no eran más que aportes ilegales de campaña. Lo de Vizcarra es igual de serio que lo encontrado a PPK, hoy con prisión domiciliaria. O a Susana Villarán, Belaunde Lossio y César Álvarez, que acabaron todos con prisión preventiva. Una vez más, el doble rasero.

-Vizcarra les ha robado con esas coimas. Les ha matado y les ha arruinado con esa pésima reacción a la pandemia. Y les ha mentido como Toledo, pero marchan y se desgañitan por Vizcarra. Y en plena pandemia… ¿Por qué son tan poquita cosa?