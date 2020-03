Conversando hace días entre amigos, uno de ellos indicó que el ahorro previsional no debía ser obligatorio porque la gente ahorra para la vejez. ¿Es así? Las 600,000 personas que reciben Pensión 65 lo desmienten, así como los resultados de una encuesta de Arellano Consultoría a una muestra de adultos mayores de 70 años en Lima.

El 60% de los mayores de 70 no recibe una pensión. Esto empeorará por la creciente informalidad y la ley del 95.5. Los pensionistas declararon tener ingresos mensuales de S/934 y los no pensionistas, S/683 por cachuelos y propinas de familiares. No sorprende que los no pensionistas se arrepientan de no haber aportado a un sistema de pensiones y que dos tercios manifiesten que los pensionistas tienen una mejor situación. La mayoría de no pensionistas fueron independientes y mencionaron desconocer que podían aportar a un fondo sin ser empleados. El porcentaje de mujeres sin pensión supera al de los hombres.

El 95% tiene casa propia y el 88% vive con sus hijos. Muchos sienten que son una carga y mencionaron recibir “propinas” de sus hijos, particularmente los no pensionados. El “ahorro en ladrillos” no alcanzó para una jubilación decorosa y varios deben “cachuelear”.

En conclusión, las personas mayores valoran una pensión, muchos no la tienen y se arrepienten de no haber ahorrado. Los que las tienen indicaron que estas son insuficientes al no haber aportado consistentemente. Debemos educar a las siguientes generaciones para cambiar su actitud frente al ahorro previsional, para promoverlo entre los independientes y para explicarles las bondades de adquirir una renta vitalicia. Eliminar el ahorro obligatorio sería irresponsable.