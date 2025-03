¿Cómo te puede doler todos los días?

Para quien no padece de dolores de cabeza, es incomprensible que a una persona le duela la cabeza todos los días. Lo primero que piensa es que esta persona está simulando, luego pasa por el consabido “es solo estrés” para terminar recomendando una visita al psiquiatra. Nada más equivocado.

Existen cuatro formas de dolor de cabeza primario que entran en el grupo de las Cefaleas Crónicas Diarias: cefalea tensional crónica, migraña crónica, hemicránea continua y Cefalea diaria persistente de Novo.

La Cefalea Tensional Crónica es un dolor de cabeza global, que no se acompaña de problemas con la Luz y los ruidos, no hay náuseas y es de leve a moderada intensidad. Se controla con analgésicos y relajantes musculares. La hemicránea continua es una cefalea persistente estrictamente unilateral asociada con inyección conjuntival, lagrimeo, congestión nasal, rinorrea, sudoración frontal o facial, caída del párpado y/o edema palpebral, y/o a inquietud o agitación por el dolor. La cefalea responde completamente a la indometacina. Esta forma de cefalea No es muy frecuente.

La migraña crónica, de la cual ya hemos conversado en previas columnas, se presenta en pacientes con antecedente de migraña quienes pasan de tener pocos días al mes a presentar más de 15 días de dolor al mes por más de tres meses, siendo ocho de esos días de tipo migrañoso. Ocurre en un 3% de la población por lo que no es tan infrecuente. El sobreúso de analgésicos (usualmente por automedicación) es una causa muy frecuentemente asociada.

La cefalea diaria persistente de Novo es un dolor de cabeza que un día comienza para no irse más. De hecho, el paciente recuerda el día y hasta la hora (o momento) en que comienza el dolor. Es intenso, incapacitante, diaria e ininterrumpida. Todo el día duele la cabeza. No hay momento libre de dolor. Puede disminuir un poco, pero siempre está ahí. Curiosamente, ocurre en individuos sin historia previa de cefaleas. Esta cefalea es muy frustrante para el paciente, pues nadie le cree que pueda existir. Como el paciente tiene que convivir con el dolor, simplemente debe seguir adelante con su vida: estudiar/trabajar, salir con los amigos o escuchar música. Entonces uno ve que el paciente puede “hacer” todo esto y la reacción inmediata es no cree que pueda estar en ese momento con dolor.

El tratamiento es complicado pues, a diferencia de las otras tres, aquí no hay un tratamiento específico conocido y debemos intentar varios tratamientos hasta encontrar al que el paciente responda. Recientemente, se ha publicado un estudio donde la Toxina Botulínica es de ayuda en el manejo de estos pacientes.

Entonces, cuando un familiar, amigo, colega del trabajo le diga que le duele la cabeza todos los días, que SU respuesta no sea “no puede ser”, “relájate”, “toma un analgésico y sigue trabajando” o peor aún, “¡anda al psiquiatra!”. Si quiere ayudarlo, no es la mejor forma.

La cefalea crónica diaria existe y debemos saber reconocerla para así poder ayudar a ese paciente a que encuentre el camino. Consulte con su médico.