¿Cómo se recuperará la economía peruana?

La evolución de la economía, desde marzo de 2020, está condicionada por los confinamientos. Si observamos el comportamiento trimestral del PBI, los resultados fueron -3.7%, -32.6%, -9.0% y -1.7%. Los 107 días de confinamiento coincidieron con el segundo trimestre, que explica el resultado anual. Cuando la economía estaba bastante abierta, no solo cayó menos, sino que en diciembre creció 0.5%. Un nuevo confinamiento debido a la segunda ola determinó que el PBI cayera 0.95% en enero de este año.

La primera clave para una recuperación sostenida es el control de los contagios, pues solo así se disipará el temor de nuevos confinamientos. Europa, con mejores sistemas de salud, se encuentra en cuarentena. Chile, habiendo vacunado a una parte importante de su población, también. Lo cierto es que enfrentamos a un enemigo invisible que no terminamos de conocer.

La segunda clave es el entorno político. La incertidumbre electoral y el hecho de no saber qué haría en caso de que sea gobierno cualquiera de los candidatos, origina que se posterguen decisiones tanto de consumo como de inversión. El refugio, mientras se aclara la situación, es la compra de dólares y así aparece uno de los factores que explica el aumento del tipo de cambio, aunque no es el único.

La tercera es que la economía crezca pero con mayores empleos. Recordemos que el PBI solo mide cuánto se produce. Mientras persistan los aforos reducidos, el empleo no aumentará en la misma proporción que el PBI.

¿Cómo disipar los nubarrones? Aunque suene a utopía, ¿por qué los candidatos no anuncian públicamente que, gane quien gane, enfrentarán el problema de la falta de vacunas y aumento de contagios de determinada manera? Al menos en eso deben estar de acuerdo. ¿No sería acaso un primer paso para recuperar la confianza en la clase política? En un contexto de pandemia no estoy de acuerdo con un debate de acusaciones entre ellos que luego se traslada a la población en las redes sociales. Recuerden: mientras no se paren los contagios, no habrá recuperación sostenible de la economía. La mejor política económica hoy es una eficiente y eficaz política de salud.

La cuarta clave es mantener los equilibrios macroeconómicos. Por un lado, mantener independiente al BCR y que siga prohibido de financiar al Poder Ejecutivo. Esa fue la razón principal del desastre de los ochenta del siglo pasado. Por otro, ser responsable en el manejo de las finanzas públicas. Nadie puede gastar por encima de sus ingresos de manera indefinida.

Desde luego que a lo anterior hay que agregarle la necesidad impostergable de las reformas en sectores como salud, educación, Estado, lucha contra la corrupción, inseguridad, pensiones, etc. Y para esto se requiere consensos, pues lo más probable es que tengamos un Congreso fragmentado. Ojalá nuestras futuras autoridades estén a la altura de las circunstancias.

Para volver a crecer, tenemos que volver a creer. Política, economía, salud e institucionalidad están interrelacionadas. Veamos nuestra propia historia.