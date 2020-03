Sin morir ni matar a nadie en el intento. Circulan mil tips. Todos somos expertos en el tema o por lo menos vamos acumulando experiencia, pero como a la larga nadie aprende en cabeza ajena, aquí va mi granito de arena.

Tres consejos. Rutina, rutina y rutina. Inventarse una y cumplirla como colimbo. A nosotros el lockdown nos agarró en el campo. Suerte dirán algunos. Pó darse. Salvo que al segundo día la hdp del ama de llaves -15 años con nosotros, tratada como familia con salario de ministro- se zurró en la cuarentena “porque es mi franco y mi derecho nadie me lo va a quitar”, sabiendo que luego no podía volver. Evita vive. Me quedé con la casa de tres pisos, el parque de veinte hectáreas, los 3 perros y el marido de 80 años. Solución: empezar a atacar el stock de champagne del cumple que no fue. Beber en serio. Quizás zafe del corona pero termino border alcohólica.

Regla 1. Juntarse con el marido solo durante las comidas.

Levantarse a las 8:30 a.m., sacar los perros al jardín -chequear si alguien se hizo pichi-caca durante la noche-; la Lab es vieja e incontinente, el Jack lo hace solo por jorobar. Limpiar pichi-caca. Hacer desayuno. Lavar las ollas del día anterior mientras marido levanta la mesa. Time out. Subir al ático a caminar -ya no estoy para trotar y menos correr- sobre la cinta una hora mientras veo cualquier película. Abrazar mi cinta adorada porque en esta montaña no hay quien camine más de 50 metros en plano. Una hora de baja policía en closets botando papeles. Back to the future. Leer todo antes. Libreta de primer grado del Villa María, invitaciones a mil eventos en París, cartas del amor muerto. Tirar todo. Medallas de primaria, París y amor. “Viajaría más liviano”, dixit Borges. Sabio. Buena terapia.

Regla 2. Nunca quedarse el día entero en pijama.

Hacer la cama y ducharse. Maquillarse cada dos días, cambiar de ropa -¡ojo, que combine!- mínimo cada tres. Hacer el almuerzo. Ensayar recetas de Google. Platos al lavaplatos. Marido a la siesta. Recorrer el jardín y el invernadero. Podar y sacar malas hierbas. Recoger tomates y frambuesas.

Regla 3. Nadie te debe quitar tus tareas.

Unas horas de compu. Contestar WhatssApps, chatear con amigos urbi et orbe, mirar lo último de Megan en Youtube. Entrar al Face, tratar de no pelearse con nadie. Leer posteos sobre la solidaridad en el Perú y el mundo. Extasiarse sobre las cualidades del ser humano. Derramar unos lagrimones. Escribir/corregir columna. Juntarse con el marido y entrarle en serio al champagne -hay suficiente champagne para el sitio de Estalingrado-. Darse gusto y comer burundanga. Brie, jamon crudo, palitos de queso. Ver una película por cable. Marido escoge. Dejar marido abajo y meterse a la cama con Netflix.

Regla 4. Dedicar solo 15 minutos al día a preocuparse como será el mundo de mañana porque no tenemos ni la más pálida idea.