Cómo elegir a los mejores

Columnista invitada:

Úrsula Indacochea, Directora de Independencia Judicial de DPLF

La elección de magistrados y magistradas del Tribunal Constitucional se encuentra en un momento clave, luego de la prepublicación del Reglamento por la Comisión Especial del Congreso. La sociedad civil y diversas instituciones gubernamentales han hecho aportes sustantivos para mejorarlo, con el objetivo de que se elija a los mejores. Pero, ¿qué significa exactamente elegir con base en el mérito, y cómo puede lograrse? Lo primero es identificarlo. En esta nota quisiera mostrar algunas de las herramientas técnicas generalmente aceptadas, que sirven para este propósito.

1. Definición de un perfil: el primer paso es tener claro lo que estamos buscando, y para ello existe el perfil. Se trata de la principal herramienta para identificar el mérito, y consiste en una descripción de las cualidades –profesionales y personales– de un magistrado o magistrada ideal.

No hay que confundirlo con los requisitos mínimos (de edad, nacionalidad, profesión, años de ejercicio profesional). Los mínimos nos dicen quiénes NO pueden ser magistrados/as, pero el perfil nos permite identificar quiénes, dentro de los que cumplen el mínimo, son las personas más calificadas para el cargo.

Otra diferencia: mientras que los requisitos mínimos son fácilmente verificables, el perfil admite un cumplimiento gradual, pues hay personas que se acercan más a él que otras. Eso es algo natural: muchas personas podrían ocupar una magistratura constitucional, pero algunas pueden hacerlo mejor que otras. Cualidades como el conocimiento jurídico relevante, la experiencia profesional, la trayectoria ética intachable, la independencia, el compromiso con los valores democráticos o el temperamento judicial son elementos típicos de un perfil.

El perfil es una norma. Lo que significa que la primera obligación de la autoridad evaluadora es encontrar a quienes más se acerquen a él.

2. Criterios objetivos: definido el perfil, ¿cómo se medirá o verificará cada una de las cualidades que lo componen? Se deben establecer criterios objetivos para cada uno. Por ejemplo, el conocimiento jurídico se puede medir a través de títulos académicos, o de publicaciones especializadas. Hay elementos más fáciles de medir que otros, pero todos deben reconducirse a un grado mínimo de objetividad. Si no se puede medir, no debe estar en el perfil.

Aquí debe ubicarse un tema debatido: el de la idoneidad moral y cómo debe medirse, pues ciertamente no es un elemento que pueda “acreditarse” con documentos, constancias ni declaraciones juradas. Varias cortes constitucionales de la región han establecido que no admite graduación, pues “se tiene o no se tiene”. Pero eso no significa que no pueda ser evaluado con cierta objetividad, valorando si existen objeciones éticas fuertes a la conducta de la persona candidata, y si ello podría afectar la confianza de la ciudadanía en su futura actuación independiente.

3. Tablas de puntuación: ya tenemos criterios para todos los elementos del perfil. Ahora toca diseñar instrumentos técnicos para asignarles un valor. Aquí destacan las tablas de puntuación. Más puntos para los doctorados, menos puntos para las maestrías, por ejemplo. Cuidado: esto no es algo puramente técnico, porque aquí se esconden las inequidades. Los puntajes asignados deben ser razonables, y no generar beneficios encubiertos a ciertos grupos o tipos de candidaturas.

4. Entrevistas: son otro instrumento importante, siempre que sean adecuadamente planificadas. Es aquí donde se pueden valorar ciertas cualidades personales que no es fácil valorar en documentos, como el conocimiento de los principales desafíos del Tribunal Constitucional, o su postura crítica sobre temas constitucionales importantes. La entrevista también es calificada, pero su valor relativo no debe ser excesivo, porque aquí la calificación tiene un margen mayor de discrecionalidad.

La construcción de herramientas adecuadas para identificar y valorar el mérito es la principal tarea de la Comisión Especial, quien luego debe aplicarlas. Es una labor técnica, y no política, que garantiza que quienes sean finamente elegidos por el Pleno sean personas competentes, independientes e imparciales.