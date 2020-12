El Gobierno ha anunciado la creación de una secretaría técnica para distribuir una vacuna que todavía no tiene, poniendo la carreta delante de los caballos. No obstante, no deja de parecernos acertada la decisión de reclutar a un representante del Comando Vacuna para el grupo de trabajo que tendrá a su cargo las inmunizaciones masivas que tendrán lugar en el país, cuando los acuerdos entre los laboratorios y el Estado peruano terminen de cerrarse.

El designado Carlos Neuhaus es un profesional de primer nivel que ha dado suficientes pruebas de su capacidad y compromiso con el Perú, y no solo por haber estado a la cabeza del equipo que organizó los Juegos Panamericanos de Lima. Su nombramiento al frente de la oficina que tendrá a su cargo, específicamente, la logística de la distribución, en todo el territorio nacional, de las vacunas anti-COVID-19 –cuando estas lleguen a nuestro país– garantiza que al menos en ese aspecto la cosas se manejarán con eficiencia, tino, sentido práctico y sagacidad.

De momento se sabe que solo hay acuerdos preliminares con dos proveedores, Pfizer-BioNTech y la iniciativa global Covax Facility, y como hemos venido advirtiendo e informando desde Perú21, el país está demasiado rezagado en la distribución mundial de vacunas. Si bien la ministra de Salud, Pilar Mazzetti, ha declarado ayer que el Gobierno está sosteniendo reuniones con ocho laboratorios que desarrollan vacunas contra el COVID-19, hasta el día de hoy no se puede hablar de compras cerradas, debido a que, según ella, estas dependen mucho de la evolución de las pruebas clínicas y las posturas de cada empresa farmacéutica.

La verdad, sin embargo, es que el Minsa, bajo la gestión de Mazzetti, ha dejado al Perú entre los países que tomaron más tiempo en cerrar un contrato que el que tomaron los laboratorios en producir y demostrar la eficacia de sus vacunas. Y cuando Mazzetti da el “primer trimestre” o el “primer semestre” como cálculo aproximado de la llegada de las primeras provisiones de dosis al país, está admitiendo que la fecha es totalmente incierta y que estuvimos a la buena de Dios.

Las interrogantes se mantienen: ¿por qué estamos al final de la cola?, ¿quién es el responsable?, ¿por qué no se convocó antes a los profesionales que desinteresadamente se ofrecieron a facilitar las negociaciones con los laboratorios, desechando un valioso expertise del que carecían en el Estado?