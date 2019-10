Luego de ver La revolución y la tierra, dirigida por Gonzalo Benavente, confirmo que en el Perú preferimos no hablar de nuestros problemas. Optamos por enterrarlos en el olvido, dejando, por ignorancia o pasividad, que se impongan quienes prefieren que el país no tenga memoria o moldear la oficial de acuerdo a sus intereses. No es casual que la narrativa que se ha logrado imponer en el discurso hegemónico sobre la reforma agraria no considere la voz de los campesinos y trabajadores agrícolas. Casi no se habla del régimen que sirvió en varias de las haciendas, muchas veces cercano a la esclavitud, para enriquecer a unos pocos. Sabemos casi nada sobre los antecedentes que nos llevaron a una reforma que era inevitable y que, como era consenso en esos años, ya desde gobiernos previos al velasquismo estaba siendo pensada. La revolución y la tierra llega para enfrentarnos con una historia que por mucho tiempo ha querido ser enterrada.

En el sentido común limeñista, la memoria de esos años se agota en el golpe, autoritarismo y contradicciones de Velasco, y en los errores de implementación de la reforma, pero poco se habla de los legados sociales que esta última dejó y que cambiaron el Perú para siempre. No es descabellado pensar que gracias a ella Sendero Luminoso no llegó a calar a un punto en el que se hiciese invencible.

Sería un error dejar de ver este documental por prejuicios ideológicos. Peor si se dejan llevar por quienes comentan sin verla. El trabajo de Benavente y el talentoso equipo que lo acompañó en este proyecto es un esfuerzo invalorable por refrescar la memoria de un país que cree que al no hablar de sus problemas estos se esfumarán.

Esta semana es crucial para mantenerla en cartelera. Si no la han visto, apuren en comprar sus entradas.