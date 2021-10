[Opinión] Camila Bozzo: ¡Huelga antes que educación!

¡Entre el derecho a la huelga de los maestros y el derecho a la educación de los niños y adolescentes no existe disyuntiva! El primero debe ser ilimitado y la educación debe subordinarse a él. Si se altera ese orden, y se considera a la educación como un servicio público esencial, los maestros no podrán manifestarse a sus anchas como, de hecho, lo hicieron en la epopéyica huelga del 2017. Las clases se paralizaron dos mesesitos pero qué importa porque se consiguió el pliego de reclamos; y lo más importante: se logró legitimar a nuestro sindicato (el recientemente inscrito Fenatep) y desplazar, en parte, al reaccionario y aburguesadísimo Sutep. Otra cosita, es un despropósito de la Ley de Reforma Magisterial el retiro de los maestros que desaprueben tres veces la evaluación docente, ¿Para qué queremos meritocracia si podemos atornillarnos en nuestros puestos? Eso de la no reelección para los congresistas nomás, para los maestros, eternidad en sus puestos. Ah, y eso de prohibir la postulación a condenados por delito doloso es discriminatorio, ¡todos tienen derecho a ser maestros!

Aunque parezca ficción, en el párrafo anterior he graficado (no de manera literal, por supuesto) el pensamiento del actual ministro de Educación. Basta analizar su trayectoria. En el 2007 presentó una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que modificaba la carrera pública magisterial y cuestionó que la educación sea considerada un servicio público esencial, que se retire de la carrera magisterial a quienes desaprueben tres veces la evaluación y que se prohíba la postulación a condenados. Además, es fundador, junto con Pedro Castillo, del Fenatep (que tiene entre sus filas a miembros del Movadef) y ha buscado, de la mano de dicho sindicato, presionar para que la reforma magisterial retroceda. ¿Es acaso mucho pedir que quien lidere la cartera de Educación no conspire contra la reforma educativa? ¿Acaso no se necesita una persona que apueste por la mejora de la calidad educativa, que crea en las evaluaciones docentes y en la meritocracia?

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Juan Cadillo: "Soñé con una educación mejor"