Habría que ser muy ingenuo para no entender que el cargamontón contra el magistrado Eloy Espinosa-Saldaña responde a un interés político. Resulta que él es el ponente de los casos que involucran a Hinostroza, Jaime Yoshiyama y Pier Figari. Además –y esto es lo más sensible–, dentro del TC existiría una corriente que busca declarar inconstitucional la disolución del Congreso, pero que no tiene los votos seguros y que ve a Espinosa-Saldaña como una amenaza para sus fines.

No faltan razones para entender que el magistrado Espinosa-Saldaña sea visto por el derrotado fujiaprismo como un obstáculo que le impide concretar sus planes por recobrar el terreno perdido. La estrategia para destituirlo se encuentra en marcha y aprovechará políticamente cualquier oportunidad, como la denuncia de un supuesto maltrato laboral presentada en estos días por la secretaria general del TC. En vez de atender esta acusación con seriedad, no han dudado en revictimizar a la mujer, contaminando la necesaria investigación que un caso como ese merece. Aquí no hay puntada sin hilo.

En caso el TC declare inconstitucional la disolución del Congreso, se abriría la posibilidad de que el Legislativo entrante vote una vacancia presidencial. De llegar a ese extremo, todo dependerá de la conformación que tenga el siguiente Parlamento, pero igual el tema monopolizaría la primera mitad del siguiente año. Sería una oportunidad que algunos no desperdiciarán para sacarse la sangre del ojo, poniendo sus intereses individuales sobre cualquier otro.

Una amenaza como esta es una buena razón para estar atentos a lo que pase en el TC y para pensar bien por quién votar en estas elecciones. Ya estuvo bueno que los derrotados vean en la vacancia la única solución a sus problemas.