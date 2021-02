Cobre: el colosal daño del FA al Perú

Siempre pensaré que esta gente del Frente Amplio (su caudillo Marco Arana, su ex la congresista Rocío SS, la actual presidenta del Congreso Mirtha Vásquez Chuquilín, etc.) ha sido especialmente nefasta para el Perú, por lo que me alegraré mucho cuando en abril saquen menos del 5% necesario para pasar la valla electoral y desaparezcan.

Digo que han sido nefastos porque observo los estupendos precios actuales del cobre, los más altos en 10 años (más de US$9,000 la tonelada o más de US$4 la libra) y no dejo de maldecirles por la cantidad de dinero que está dejando de ingresar a nuestro país al frustrar estos la ejecución de grandes proyectos cupríferos como Conga y Tía María, lo que, además, ha colaborado a que no se desarrolle hasta ahora el cinturón cuprífero del norte (Galeno, La Granja, Michiquillay, Cañariaco y la misma Conga), lo que no solo podría incrementar la producción peruana actual en más de un millón de toneladas, sino que podría sacar a Cajamarca del subdesarrollo (siempre y cuando elijan a gobernadores mejores que el ladrón de Goyo Santos).

Chile es el mayor productor mundial (5.6 millones de toneladas anuales), escoltado por Perú (2.4 millones), que le saca una buena distancia al tercer productor (China, con 1.6 millones). Es decir, podríamos tranquilamente ya andar por los 3.5 millones de toneladas si no fuera por Arana, Rocío SS (¡y pensar que esa casi es presidenta!) y Vásquez Chuquilín, que con su cara de mosquita muerta era el ariete legal de la antiminera ONG Grufides de Arana (Vásquez Chuquilín también anduvo en Aprodeh, la ONG roja que años atrás pidió que retiren a la pandilla del MRTA de la lista europea de terrorismo).

“Chuquilín” viene de “orejona” en el quechua norteño, pero Mirtha Vásquez no le hace honor a su segundo apellido porque no sabe escuchar razones. Ojalá saquen a esta comunista de la presidencia del Congreso.