CNM, Congreso y reacciones que delatan

El Consejo Nacional de la Magistratura debe ser la entidad pública menos comprendida. Por eso lo sucedido fácilmente podría camuflarse entre otras noticias que se suman diariamente a la decepción en la que vivimos. Pero la descomposición desenmascarada por IDL está muy lejos de ser un asunto pequeño.

Los audios que involucran al presidente de la Corte Superior del Callao, un juez de la Corte Suprema y miembros del CNM recuerdan que la justicia en el Perú se ahoga en un desagüe. La credibilidad del CNM, que ya era escasa, ha desaparecido totalmente, arrastrando en el camino a todo el sistema. Este no es un caso aislado. Es una prueba tangible de los temores existentes.

El único camino razonable es que el Congreso ahora mismo acuerde la remoción de los miembros del CNM. Es la respuesta política inminente. Los involucrados tendrán luego que enfrentar las denuncias correspondientes. El Congreso también tiene que iniciar los cambios constitucionales con una nueva composición del CNM. Sin pensarlo más, porque no debería ser una repartija de favores, las universidades no deberían designar miembro alguno, menos los colegios profesionales.

Lamentablemente, la mayoría legislativa no parece estar a la altura de esta urgencia institucional. Ayer, se vio a varios muy preocupados por la forma en que se han conseguido los audios y no por el contenido flagrante de estos, como si en este momento lo primero fuese más importante que lo segundo.

Como si arreglar una sentencia por violación a una niña no fuese un asunto de interés nacional o la grabación no sirviese a un fin superior. Como si nuestro sistema de justicia no estuviese herido de muerte. Como si no fuera evidente que están más preocupados por sus agendas individuales que las colectivas.