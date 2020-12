A todos mis amigos policías les digo que si me daban un día más de ministro, los reponía en su cargo. Fueron cinco días, de los cuales cuatro me pasé buscando hablar con la premier y justo en el día cinco, “next”, me expectoraron. Pero tranquilo porque he dejado un precedente, que a la Policía se la respeta, la meritocracia policial es una norma diferente a la ministerial, acá pueden sacar, poner, renovar a los ministros, yo soy la muestra. Pero la Policía no, señores; ojalá se rectifiquen, yo seguiré siendo una persona de principios, porque al principio quise hacer algo pero me falló el tiro. A mí me eligieron entre muchos y si sabían cómo me pongo, ¿pa’ qué me llaman? Ahora voy a intentar postular al Congreso y ahí sí estaré cinco, pero no días sino cinco años.