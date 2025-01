¡Claro que existe “el electarado”, Vergara!

-Increíble que Vizcarra haya tenido tan buen recibimiento en Tacna después de su pésimo gobierno, los muertos del COVID-19, su inhabilitación y sus cutras probadas. ¡A ver ahora que me venga Vergara Paniagua a alegar de que no existe “el electarado”! Los invertebrados que vivaron así a Vizcarra se merecen el meteorito. Eso ya eso no es ignorancia perdonable sino estupidez supina.

-Como era de esperar, el juicio del llamado caso Cocteles volvió a fojas cero porque el fiscal Pérez había elaborado una acusación deficiente y el juez de control Víctor Zúñiga Urday NO cumplió con su deber y le dio luz verde a pesar de saber que ese caso se caía por defectuoso. En un país normal Pérez y Zúñiga serían enviados a sus casas por su incompetencia, por haber distraído tanto tiempo y dineros públicos y por haberle complicado la vida a tanta gente con pago de abogados, pérdida de tiempo, etcétera (lo que le han hecho Pérez y Zúñiga por gusto a Briceño no tiene nombre. Deberían hasta indemnizarlo). Pero, no, seguramente seguirán campantes.

-Ayer especulaba aquí sobre como reaccionarían los 57 mil habitantes groelandeses (que son 90% “inuits” o esquimales, como se les podía decir antes) si Trump les ofrecía un millón de dólares y la nacionalidad estadounidense a cada uno si es que la anexión de esa isla inmensa a EE.UU. era aprobada en un referéndum por ellos. Como otra especulativa pregunta malévola, ayer pregunté a muchos compatriotas, de todo tipo y condición, por WhatsApp, cómo votarían ellos y los demás peruanos si mañana Trump hace la misma oferta a los peruanos. El 99% me respondió que ellos sí y que creían que hasta el 99% de peruanos votarían igual, que hasta Vladimir Cerrón, Sigrid y Antauro votarían a favor. Es más, muchos apostaban a que por muchísimo menos dinero o por solo el pasaporte gringo también el 99% votaría a favor de una anexión a EE.UU. Las únicas muy minoritarias excepciones fueron dos señoras de clase alta, que respondieron categóricamente que no.

