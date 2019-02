Claro que fue una misión de boicot

Los resultados de la primera ronda de revelaciones en el marco de la colaboración eficaz con esa asociación de bandidos llamada Odebrecht no solo ha traído revelaciones trascendentales, sino que ha sacado al fresco a quienes argumentaron con furia contra la suscripción del acuerdo. La finalidad de esos operadores mediáticos y políticos que agitaron las aguas fue siempre una sola: impedir que la información fluya desde Brasil y así asegurar la impunidad de su entorno.

Piensen ustedes mismos quiénes fueron y a quiénes protegían estos personajes. Argumentaban que defendían los intereses del Perú, pero ahora sabemos, más bien, como escribí en esos meses de turbulencia, que se trataba de la defensa de los suyos o su gente. Las estrategias para alcanzar ese fin fueron diversas, desde el intento de desautorización a los fiscales que habían logrado llegar a un acuerdo con la empresa (acuérdense de la Navidad estilo fiscal Chávarry) hasta la filtración del acuerdo mismo sabiendo que eso ponía en riesgo su suscripción.

Contrariamente a lo que vociferaban los operadores del boicot, resulta que las declaraciones sí están incluyendo todas las investigaciones en curso por Lava Jato, además de a las empresas agrupadas en el ‘Club de la Construcción’. Todos están tocados. Algunos ya están tumbados. Hasta Flores Nano y ex congresistas (un par, por el momento) ahora están siendo arrastrados por este huaico.

Nadie pareciera estar protegido. Pero los operadores del boicot quisieron hacerle creer al país que solo a unos pocos se les estaba cercando. Con ese discurso se la jugaron para que no se concrete la firma del acuerdo y así frenar las investigaciones en marcha y la búsqueda de la verdad. Casi lo logran, si no fuese por la gente valiente en la calle que lo impidió. No lo olvidemos.