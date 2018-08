Ciudades que matan “La lista sigue: buzones sin tapas, zanjas sin señalización, rompemuelles que no se ven, veredas recortadas, una sociedad que no reacciona, funcionarios que no la ven, abandono sistemático que mata”.

Doloroso final. Peritos de Criminalística de la Policía hallaron pistas de la pequeña Xohana en la Plaza de Armas. Ciudades que matan. (USI)